كهرباء لبنان: عطل في معمل دير عمار أدى لانقطاع التيار عن المناطق كافة

اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" في بيان، أنه، "عند حوالي ​الساعة​ 12,45 من ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 18/2/2020، طرأ عطل على المجموعة البخارية في ​معمل دير عمار​ الحراري مما أدى الى انفصال المعمل بكامله عن الشبكة، ومن ثم انفصال سائر مجموعات الإنتاج بما فيها ​بواخر انتاج الطاقة​، وبالتالي انقطع ​التيار الكهربائي​ عن المناطق اللبنانية كافة.

وعلى الفور، قام فنيو معمل دير عمار والشركة المشغلة بمعالجة العطل، كما باشرت الفرق الفنية في مؤسسة كهرباء لبنان بإعادة ربط مجموعات الإنتاج تباعا بالشبكة، وبالتالي إعادة التيار الكهربائي تدريجيا الى مختلف المناطق اللبنانية. وقد أعيد ربط معظم هذه المجموعات، على أن يعود الوضع الى ما كان عليه قبل حادثة الانفصال عند حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم".