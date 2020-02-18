القضاء الإسرائيلي حدد 17 آذار موعدا لأولى جلسات محاكمة نتانياهو

أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "​القضاء الإسرائيلي​ حدد 17 آذار المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة رئيس ​الحكومة​ الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في قضايا فساد". إضغط للمزيد

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