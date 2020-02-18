وقفة تضامنية رمزية وإضاءة شموع تحية للشهيدين شريف والعطار

نظمت هيئات المجتمع المدني في بعلبك، وقفة تضامنية رمزية وإضاءة شموع تحية لشهيدي قوى الأمن الداخلي الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار، عند دوار ميدان الشهداء في بلدة عين بورضاي، رفعت خلالها الاعلام اللبنانية وصور الشهيدين.
وتحدث علي العطار شقيق الشهيد زياد، وتامر شريف، فطالبا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ب "إجراء تحقيق شفاف بالجريمة الآثمة وإبلاغه إلى عائلتي الشهيدين".
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