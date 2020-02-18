وقفة تضامنية رمزية وإضاءة شموع تحية للشهيدين شريف والعطار

نظمت ​هيئات المجتمع المدني​ في ​بعلبك​، وقفة تضامنية رمزية وإضاءة شموع تحية لشهيدي ​قوى الأمن الداخلي​ الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار، عند دوار ميدان الشهداء في بلدة ​عين بورضاي​، رفعت خلالها الاعلام اللبنانية وصور الشهيدين.

وتحدث ​علي العطار​ شقيق الشهيد زياد، وتامر شريف، فطالبا ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ومدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ب "إجراء تحقيق شفاف بالجريمة الآثمة وإبلاغه إلى عائلتي الشهيدين".

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