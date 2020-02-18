المشرفيّة بحث مع لحّود ملف مؤسسة الإسكان والتقى وفداً من البنك الدولي

إطّلع وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي المشرفية​ من المدير العام للمؤسّسة العامة للإسكان روني لحّود على عمل المؤسسة وإنجازاتها وكيفيّة تحريك ​القروض السكنية​، وجرى درس للسياسية الإسكانية ​الجديدة​ والقوانين المستحدثة.

وبحث المجتمعون قرار خفض الفوائد على "قروض المؤسسة ومصرف الإسكان الذي يتم درسه بالتنسيق مع المصرف المركزي و​جمعية المصارف​، إضافة الى محاولة تأمين مصادر جديدة للتمويل مع مؤسسات عربية ودولية كالصندوق العربي في ​الكويت​ و​الاتحاد الاوروبي​".

هذا وناقش المشرفية مع وفد من ​البنك الدولي​ تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، خصوصاً على الطبقة الفقيرة، وإمكانية إنشاء شبكة أمان إجتماعية لحماية الفئات الضعيفة في ​المجتمع اللبناني​ في ظل هذه الأزمة الخانقة.