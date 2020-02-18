المشرفيّة بحث مع لحّود ملف مؤسسة الإسكان والتقى وفداً من البنك الدولي

إطّلع وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية من المدير العام للمؤسّسة العامة للإسكان روني لحّود على عمل المؤسسة وإنجازاتها وكيفيّة تحريك القروض السكنية، وجرى درس للسياسية الإسكانية الجديدة والقوانين المستحدثة.
وبحث المجتمعون قرار خفض الفوائد على "قروض المؤسسة ومصرف الإسكان الذي يتم درسه بالتنسيق مع المصرف المركزي وجمعية المصارف، إضافة الى محاولة تأمين مصادر جديدة للتمويل مع مؤسسات عربية ودولية كالصندوق العربي في الكويت والاتحاد الاوروبي".
هذا وناقش المشرفية مع وفد من البنك الدولي تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، خصوصاً على الطبقة الفقيرة، وإمكانية إنشاء شبكة أمان إجتماعية لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع اللبناني في ظل هذه الأزمة الخانقة.
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