السلطات الأميركية تفرض عقوبات على "روسنفت" الروسية لتعاملها مع فنزويلا

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على فرع من شركة «روسنفت» الروسية لتعاملها مع فنزويلا. وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لرفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية، رداً على قرار واشنطن بفرض عقوبات على شركة الطيران المملوكة للدولة كونفياسا.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام حشد من أنصاره في كاراكاس آنذاك "أننا سنسعى لعدالة دولية عبر رفع دعوى ضد حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وبرر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قرار الأسبوع الماضي مؤكداً أن "نظام مادورو غير الشرعي يستخدم شركة الطيران في نقل مسؤولي النظام الفاسدين حول العالم لحشد الدعم لجهوده غير الديمقراطية.
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