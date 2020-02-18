السلطات الأميركية تفرض عقوبات على "روسنفت" الروسية لتعاملها مع فنزويلا

فرضت ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​عقوبات​ على فرع من شركة «روسنفت» الروسية لتعاملها مع ​فنزويلا​. وكانت ​الحكومة​ الفنزويلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها تخطط لرفع ​دعوى قضائية​ لدى ​محكمة العدل الدولية​، رداً على قرار ​واشنطن​ بفرض عقوبات على شركة الطيران المملوكة للدولة كونفياسا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أمام حشد من أنصاره في كاراكاس آنذاك "أننا سنسعى لعدالة دولية عبر رفع دعوى ضد حكومة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​". وبرر وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قرار الأسبوع الماضي مؤكداً أن "نظام مادورو غير الشرعي يستخدم شركة الطيران في نقل مسؤولي النظام الفاسدين حول ​العالم​ لحشد الدعم لجهوده غير الديمقراطية.