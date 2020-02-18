قولنا والعمل: لتعمل الحكومة بجدية ومسؤولية لمنع الإنهيار والإفلاس

طالبت جمعية "قولنا والعمل" كل القوى ال​سياسة​ التعامل مع ​الحكومة​ بجدية ومسؤولية من أجل المحافظة على ​لبنان​ من الإنهيار والإفلاس الكامل الذي ينتظرنا جميعاً"، محذرةً من "المكابرة التي يمارسها بعض السياسيين، لذلك نطالب الجميع التعاون من أجل الخروج من هذه الأزمة لأن إنهيار لبنان وسقوط الهيكل سيكون على رؤوس الجميع دون استثناء".

وخلال اجتماعها الدوري الدوري بحضور رئيس الجمعية الشيخ ​احمد القطان​، طالبت الجمعية رئيس الحكومة ​حسان دياب​ والوزراء "بأن يقوموا بواجبهم في معالجة ما أمكن من هذا الوضع الإقتصادي المتردي، وإلا ستفقد الحكومة ثقة كل اللبنانيين"، مطالبين "كافة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم مقاطعة كل المنتجات الأميركية ردا على ​صفقة القرن​ التي أطلقها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وقد جدد المجتمعون "العهد والوعد أن نبقى على خط ​المقاومة​ والممانعه وأن نكون مع المجاهدين في كل مكان، لاسيما في ​فلسطين​ ولبنان، وما إستطاع أن يحققة محور المقاومة سيما في فلسطين و​سوريا​ و​العراق​ يدل على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة غطرسة العدو الصهيو_أميركي وأزلامه في كل العالم"، وقد بارك المجتمعون لإيران شعباً وقيادةً "الذكرى السنوية 41 لإنتصار ​الثورة الإسلامية​".