لبنان القوي: نتابع المسار التشريعي المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة

أكد الوزير السابق ​منصور بطيش​ بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي"، ان "التكتل يتابع المسار التشريعي في ​المجلس النيابي​ المتعلق باسترداد ​الأموال المنهوبة​، مناشداً "جميع الكتل السياسية وضع هذا الملف فوق كل التجاذبات"، لافتاً الى انه " لن نبقى مكتوفي الأيدي خصوصاً أن لدينا معلومات بمبالغ كبيرة تم تحويلها إلى الخارج بعد 17 تشرين".

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