روكز: ننتظر من الحكومة اليوم قبل الغد خطة عملية ترافقها آلية عمل

رأى النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "بيان رئيس اصحاب المطاعم في ​لبنان​ اليوم جاء كصفعة بوجه كل مسؤول وصاحب ضمير ومؤتمن على مصلحة هذا الشعب. فالأرقام مخيفة: اقفال اكثر من ٧٨٥ مؤسسة، صرف اكثر من ٢٥ الف موظف، تدني المبيعات بنسبة ٧٥٪".

وأكد انه "ننتظر من ​الحكومة​ اليوم قبل الغد خطة عملية ترافقها آلية عمل مع مؤشرات تطبيقية واضحة لمعالجة هذه ​الأزمة​... وإلّا فالانفجار حتمي!​​​​​​".