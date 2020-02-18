رأى النائب شامل روكز في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "بيان رئيس اصحاب المطاعم في لبنان اليوم جاء كصفعة بوجه كل مسؤول وصاحب ضمير ومؤتمن على مصلحة هذا الشعب. فالأرقام مخيفة: اقفال اكثر من ٧٨٥ مؤسسة، صرف اكثر من ٢٥ الف موظف، تدني المبيعات بنسبة ٧٥٪".
وأكد انه "ننتظر من الحكومة اليوم قبل الغد خطة عملية ترافقها آلية عمل مع مؤشرات تطبيقية واضحة لمعالجة هذه الأزمة... وإلّا فالانفجار حتمي!".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز: ننتظر من الحكومة اليوم قبل الغد خطة عملية ترافقها آلية عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.