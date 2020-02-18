نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاماً امام مكتب ​التيار الوطني الحر​ في شارع الجميزات في ​طرابلس​، حيث توفي الشاب احمد توفيق. وقد فرض ​الجيش اللبناني​ تدابير امنية في محيط المكتب، فيما ردد المحتجون هتافات ضد وجود المكتب في طرابلس مطالبين باقفاله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام امام مكتب التيار الوطني الحر بالجميزات بطرابلس للمطالبة باقفاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.