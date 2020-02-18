نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام مكتب التيار الوطني الحر في شارع الجميزات في طرابلس، حيث توفي الشاب احمد توفيق.
وقد فرض الجيش اللبناني تدابير امنية في محيط المكتب، فيما ردد المحتجون هتافات ضد وجود المكتب في طرابلس مطالبين باقفاله.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام امام مكتب التيار الوطني الحر بالجميزات بطرابلس للمطالبة باقفاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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