مصلحة الليطاني كشفت على 7 مصانع للتثبت من التزامها بيئيا

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، عن قيام فريق من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على 7 مصانع في منطقة الحوض الاعلى - قضاء ​البقاع الغربي​، كانت قد صنفت ملتزمة بيئيا في التقرير المشترك الصادر عن ​وزارة الصناعة​ والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في كانون الاول الماضي.

وضمن اطار تقصي واستبيان واقع ادارة ​النفايات​ السائلة في المنشآت الصناعية الواقعة في حوض الليطاني، أصدرت المصلحة بياناً أوضحت فيه أنه "كان الهدف من الكشف التثبت من استمرارية المعالجة، وجمع العينات من مخارج وحدات المعالجة فيها للوقوف على مدى مطابقة ​المياه​ المعالجة للمعايير الحدية الموضوعة لها في القرار 8/1 الصادر عن ​وزارة البيئة​".

وفيما يأتي المنشآت التي تم الكشف على وحدات المعالجة فيها ونتيجة الكشف:"المؤسسة الصناعية وحدة المعالجة، البان الجانو تعمل لحظة، تم الوصول وتم اخذ عينة، ألبان الغزاوي لا تعمل لحظة الوصول، النفايات السائلة الى ​الصرف الصحي​ دون معالجة، ​الراعي​ الخضراء تعمل لحظة الوصول تم اخذ عينة، البان العسكر تعمل لحظة الوصول تم اخذ عينة، زهور ​تعنايل​. تعمل لحظة الوصول تم اخذ عينة، معالي تعنايل تعمل لحظة الوصول تم اخذ عينة، دانا دايري لا تعمل لحظة الوصول بسبب اعمال الصيانة".