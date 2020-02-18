مكتب ابي اللمع: اجتماع عقد بمكتب قائم مقام المتن بحث باشكال سد البوشرية

أفاد المكتب الاعلامي لعضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​ادي ابي اللمع​ في بيان بأن اجتماعا عقد في مكتب قائم مقام ​المتن​ ​مارلين حداد​ ضمّ الى النائب أبي اللمع، الشيخ شوقي زعيتر عن ​حزب الله​، والشيخ السيد أحمد محمود مرتضى عن ​حركة امل​، وحسن البعلبكي مسؤول الحركة في المنطقة، والسيد مخايل بشارة منسق المتن في ​حزب القوات اللبنانية​، إضافة الى فعاليات حزبية، تم فيه التطرق الى الاحداث الاخيرة والأسباب التي أدت الى الاشكالات التي وقعت في منطقة الجديدة-البوشرية-السد. والهدف من الاجتماع تهدئة الاوضاع والخواطر وتفادي الخلافات مستقبليا عن طريق اللجوء إلى خطوات عملية من بينها نقل ​الطلاب​ من ​المدارس​ التي تقع في الأحياء السكنية المكتظة الى خارجها، وإلى حين تحقيق هذا الأمر تم الاتفاق على عدم دخول الباصات إلى هذه الأحياء تفاديا للاحتكاكات.

وأضاف "اتفق على عودة الاوضاع في المنطقة الى طبيعتها على أن تعمل القائم مقام على تنفيذ ما تم التوافق بشأنه في الاجتماع".