اخبار العالم

حفريات إسرائيلية في الجهة المقابلة لكفركلا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت قوات ​العدو الاسرائيلي​ منذ الصباح بأعمال ​حفريات​ وتعبيد الطريق في الجهة المقابلة ل​بلدة كفركلا​ محلة العبارة، وعمدت إلى تركيب عمود حديدي بطول حوالى العشرة أمتار عند محلة وادي هونين مقابل بلدة مركبا.

وقد لوحظ من الجانب اللبناني تحركات لليونيفيل و​الجيش اللبناني​ وإقامة عمليات مراقبة ورصد لما يحصل في الجانب الإسرائيلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفريات إسرائيلية في الجهة المقابلة لكفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا