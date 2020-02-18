حفريات إسرائيلية في الجهة المقابلة لكفركلا

قامت قوات ​العدو الاسرائيلي​ منذ الصباح بأعمال ​حفريات​ وتعبيد الطريق في الجهة المقابلة ل​بلدة كفركلا​ محلة العبارة، وعمدت إلى تركيب عمود حديدي بطول حوالى العشرة أمتار عند محلة وادي هونين مقابل بلدة مركبا.

وقد لوحظ من الجانب اللبناني تحركات لليونيفيل و​الجيش اللبناني​ وإقامة عمليات مراقبة ورصد لما يحصل في الجانب الإسرائيلي.