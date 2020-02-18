حفريات إسرائيلية في الجهة المقابلة لكفركلا

قامت قوات العدو الاسرائيلي منذ الصباح بأعمال حفريات وتعبيد الطريق في الجهة المقابلة لبلدة كفركلا محلة العبارة، وعمدت إلى تركيب عمود حديدي بطول حوالى العشرة أمتار عند محلة وادي هونين مقابل بلدة مركبا.
وقد لوحظ من الجانب اللبناني تحركات لليونيفيل والجيش اللبناني وإقامة عمليات مراقبة ورصد لما يحصل في الجانب الإسرائيلي.
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