شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: أغانى المهرجانات انحدار فنى وأخلاقى وتزييف للوعى ونشر للقبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، إنه يؤيد قرار الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، مؤكدا أن هذه ليست أغانى إنما انحدار فنى وأخلاقى وتزييف للوعى ونشر للقبح وإفساد للذوق العام.

وأوضح وهدان فى بيان له، أن الفترة الماضية شهدت تدنى للذوق العام بشكل كبير ونشر لعبارات غير أخلاقية من خلال ما يطلق عليها أغانى المهرجانات، مضيفا "أن هذه الأغانى تصنع تحت بير السلم، من خلال كلمات غريبة ومبتذلة وليست لها أى علاقة بالشعر أو الغناء وليس لها علاقة أساسا بالموسيقية وإنما يقولها مجموعة من البلطجية.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن هذه الأغانى تتناول ألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية، وتحض على الفحش وزنا المحارم والدعارة وتناول المخدرات وتنشر الرذيلة فى المجتمع المصرى، مطالبا بتشديد الرقابة على هذا الإسفاف الهابط والتصدى له بقوة لحماية المجتمع المصرى من مثل هذا الرذاذ.

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وتساءل "وهدان" كيف لمصر صاحبة الرياده فى الموسيقى والتى أخرجت مئات المطربين والفنانين كأمثال أم كلثوم وعبد الحليم، وكان الفن يمثل القوة الناعمة لها أن يخرج منها هذا الشكل المسيء إلى حضارتنا الفنية؟، مؤكدا على ضرورة تصدى قانونى من المصنفات الفنية وإصدار عقوبات على أصحابها فى إطار نشر الفحش فى المجتمع.

ونوه "وهدان" إلى أن هذه الأغانى تلوث الثقافة المصرية، فى وقت تتقدم مصر فى مجالات كثير ولكن هذه الكلمات والإسفاف تسيء إلى التراث والثقافة المصرية وتوثر كذلك على الهوية المصرية.

وفى وقت سابق وجه المخرج ومطرب الراب حسام الحسينى، نجل الموسيقار مجدى الحسينى، والفنانة نهال عنبر، عبر فيديو قام ببثه على موقع اليوتيوب، رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بعد قراره بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات، حيث قال: "السيد الأستاذ الفنان العظيم ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، وقف التعامل مع مطربى المهرجانات القرار ده محتاج دراسة والوقف مش حل، ده نوع من الفن له جمهور فى مصر والوطن العربى والعالم، لأنه نوع موسيقى مصرى طالع من الشارع المصرى، ورؤيتى للمهرجانات إنها نوع من الفن اللى بيطلع من الشارع ويعبر عن ناس كتير، وأغانى المهرجانات تحتل تريند اليوتيوب يوميا وفى أغانى بتوصل لملايين فى الوقت اللى عدد من الفنانين بيصوروا كليبات بميزانية عالية ومش بيجيب الملايين دي".