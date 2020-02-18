وزير قطاع الأعمال: تصنيع قميص من القطن المصري للبيع بسعر 600 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج، تستهدف زيادة جودة منتجاتها، وتصدير كميات كبيرة منها، خاصة تلك المصنعة من القطن المصري.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج، ستصنع 4 منتجات من المنسوجات والملابس، وتخصيصها للتصدير، وهي القميص والملابس الداخلية والوبريات والملايات.

وقال الوزير إن هذه المنتجات ستكون بجودة فاخرة حتى يمكن بيعها بأسعار تتراوح بين 400 و600 دولار للقطعة، بما يحقق عوائد جيدة للشركات.

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وأشار إلى أن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستعين شركة تسويق متخصصة لترويج منتجات الشركة في العالم.

وقال الوزير عن الشركة ستطرح جزء من إنتاجها في السوق المحلي، ولكن لفئة معينة من المستهلكين، حيث أنها ستكون فاخرة وجودتها مرتفعة ومصنعة من القطن المصري، حيث يصل سعر القميص على سبيل المثال إلى 600 جنيه.

وأضاف أن هذه المنتجات لها "زبون" في مصر، ويمكن أن تحقق مبيعات جيدة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات يوجد مثيل لها بجودة مختلفة، بأسعار أقل تناسب كل شرائح المستهلكين تصنعها شركات أخرى من القطاع الخاص.

"مستويات أخرى من القطن قصير التيلة المستوردة بما يسمى بالكساء الشعبي سينتجها القطاع الخاص أما شركاتنا تستهدف قميص التصدير والمميز سنحرص على المنافسة فيه" بحسب توفيق.