طلعت مصطفى تعتزم مشاركة الحكومة في مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الشركة تعتزم إقامة مشروع جديد في العاصمة الإدارية بنظام الشراكة مع الحكومة.

وأضاف في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع اتفاق إنشاء فندق بالأقصر مع شركة إيجوث، أن الشركة لا تزال في مرحلة التفاوض على الأرض وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيكون على غرار مشروع "سيليا" الذي تعمل عليه المجموعة في العاصمة الإدارية.

ولم يحدد مصطفى المساحة التي يجري التفاوض عليها، أو قيمة استثمارات المشروع، مشيرا إلى أنه فور التوقيع على العقود سيتم إعلان كافة التفاصيل.