شكري يبحث مع المنسق الأممي للبنان آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحة اللبنانية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شُكري أكد خلال اللقاء حرص مصر الكامل على أمن واستقرار وسلامة لبنان، وذلك عبر العمل على تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتلبية تطلعات الشعب اللبناني الشقيق على ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين شعبيّ البلدين، فضلاً عن تجنيب لبنان مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخراً.

وجاء في بيان الخارجية المصرية تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)- أن المنسق الأممي استعرض من جانبه رؤيته تجاه آخر التطورات في المشهد اللبناني، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن حر