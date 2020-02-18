محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار عدد من الألعاب الخطيرة، بين طلاب المدارس على مواقع الإنترنت، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والتي تسبب ضررًا بدنيًا لمن يمارسها، ومنها لعبة التحدي المميت.
واللعبة عبارة عن شخصين، يحاولان عرقلة شخص ثالث خلال قفزه في الهواء ليسقط على الأرض، وترتطم أضعف منطقة في رأسه بالأرض مباشرة، وهو ما قد ينتج عنه حدوث سكتة دماغية أو نزيف في المخ.
وقال صلاح مرغني، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه فور وصول الإشارة من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن، جرى توزيعها على إدارات المتابعة وموجهي علم النفس والفلسفة والأخصائيين الاجتماعيين والإدارات النوعية، وجرى التشديد على منع تلك الألعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر محظورة بالمدارس.. تعليم الوادي الجديد تتصدى للعبة التحدي المميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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