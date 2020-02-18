هشام طلعت مصطفى: إقامة فندق فورسيزون بالأقصر سينعش السياحة بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "ايكون"، إن إنشاء فندق بعلامة فورسيزون بالأقصر سيكون له تأثير إيجابي على السياحة في الصعيد.

وأضاف هشام طلعت مصطفى، خلال توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد القومي خاصة في ظل التفاوض الذي يراعي مصلحة الطرفين.

"حين أنشأنا فورسيزون في القاهرة غيرنا شكل التعامل مع الغرف الفندقية ورفعنا سعر الغرفة من 90 دولارا إلى 470 دولارا لليلة الواحدة" بحسب مصطفى.

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وأشار إلى أن إنشاء الفندق في الصعيد يساهم في تدفق النقد الأجنبي وجذب سائح تحتاج إليه مصر.

ووقعت شركة "آيكون"، اليوم الثلاثاء، عقدا مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

ووقع العقد هشام طلعت مصطفى عن شركة "آيكون"، وشريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة 5 نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقي ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادي صحي وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.