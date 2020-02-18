مقتل 12 مسلحاً في اشتباك مع قوات أممية في إفريقيا الوسطى

قُتل 12 مسلّحا في اشتباك مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأخرى حكومية في شمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة أنج-ماكسيم كازاغوي، في بيان، بأن القتال اندلع الأحد بعدما دخل عناصر الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية أفريقيا الوسطى بلدة «بيراو» قبل أن تصدّهم القوات الدولية والحكومية.

وأضاف أن «الحصيلة بلغت 12 قتيلاً» في صفوف المجموعة.

وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى، من حين لآخر، اشتباكات بين ميليشيات مسلحة وقوات حكومية تدعمها قوات حفظ السلام الدولية.

وتعتبر العاصمة بانجي أكثر المناطق التي تشهد توترات طائفية على خلفية النزاع الدائر هناك منذ سنوات.

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