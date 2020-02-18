اتفاق أميركا وطالبان لخفض العنف يبدأ خلال خمسة أيام

أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقا بين الولايات المتحدة وحركة طالبان على خفض العنف سيبدأ العمل به خلال خمسة أيام.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، إن المفاوضات مع طالبان أسفرت عن اتفاق من حيث المبدأ على خفض العنف لمدة أسبوع لكن الأسبوع لم يبدأ بعد.

وقال مسعود أندرابي القائم بأعمال وزير الداخلية لجمع من قادة الشرطة الإقليمية في العاصمة كابول "فترة خفض العنف ستبدأ في غضون خمسة أيام وسيستند ذلك إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان".

وهاجم مقاتلون من طالبان قوات الحكومة الأفغانية، مساء الأحد. وقال قادة طالبان إن العمليات ستستمر حتى يتلقى المسلحون تعليمات جديدة استنادا إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة.

وهاجم مقاتلو طالبان، اليوم الثلاثاء، نقطة تفتيش أمنية أقامتها القوات الأفغانية في إقليم كابيسا مما أسفر عن مقتل تسعة من رجال ميليشيات موالية للحكومة وفقا لما ذكره متحدث باسم حاكم الإقليم. وقالت طالبان في بيان إن 11 قتيلا سقطوا.

وقال القائم بأعمال وزير الداخلية إنه إذا استمرت طالبان في مهاجمة القوات الحكومية أثناء فترة خفض العنف، فسيكون هناك رد انتقامي وستدعم القوات الأجنبية في أفغانستان الرد.