الرئيس الأفغاني أشرف غني يفوز بولاية ثانية

فاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية، وفق النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 28 سبتمبر 2019.

ونشرت لجنة الانتخابات، نتائج الاقتراع اليوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة اللجنة حواء علم نورستاني، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول، إن «لجنة الانتخابات (...) تعلن السيد أشرف غني الذي فاز بنسبة 50,64 بالمئة من الأصوات رئيساً لأفغانستان».

وأضافت «فليعنه الله على خدمة الشعب الأفغاني (...) أدعو كذلك بأن يحل السلام في بلدنا».

وقالت نورستاني إن عبدالله عبدالله، منافس غني في الانتخابات، فاز بـ 39,52 % من الأصوات.

وكان عبدالله، وهو رئيس السلطة التنفيذية، قد طعن على النتائج الرسمية الأولية، وطالب بإعادة فرز الأصوات.

وأكد فريق عبدالله، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه لن يقبل بأي نتائج مزوّرة. كما هدد نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، حليف عبدالله، بتشكيل حكومة موازية في حال أعلن عن نتائج مزورة للانتخابات.

وخسر عبدالله الانتخابات الرئاسية أمام غني في 2014.

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