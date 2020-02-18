لافروف بعد لقائه بومبيو: استشعرت نهجاً أميركيا بنّاء

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، بعد لقاء نظيره الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي، إنه استشعر نهجاً بنّاء بقدر أكبر من جانب واشنطن فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي بين البلدين.

كان الوزيران قد اجتمعا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة في لقاء لم يتطرق أي من الطرفين للحديث عنه تفصيلاً.

وقال لافروف على موقع وزارته الإلكتروني اليوم الاثنين «استشعرت بضع خطوات معينة باتجاه نهج بنّاء بدرجة أكبر من جانب شركائنا الأميركيين».

وأضاف أن الحديث تناول موضوعات على صلة بالحوار الاستراتيجي بين البلدين والحد من التسلح.

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