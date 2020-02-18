كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسقاط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفادت مصادر بأنه تم اسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي، محافظة الحديدة، بالتزامن مع السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة باتجاه الغرب.
وأشارت الى أن مليشيا الحوثي تشن قصفا مكثفا بالدبابات والمدفعية على مناطق سكنية في الدريهمي، في خرق واضح لاتفاق السويد.
وتدور معارك متواصلة منذ فجر اليوم، في محيط مدينة الدريهمي مركز المديرية، والقوات المشتركة تسيطر على أجزاء من المدينة بإتجاه الغرب ولاتزال التعزيزات والمعارك مستمرة حتى اللحظة.
وفي محافظة الحديدة، قتل 13 عنصرا حوثيا، جراء تصعيد المليشيا الحوثية خروقاتها للهدنة الأممية.
وقالت القوات اليمنية المشتركة، في بيان لها، إن المليشيات الحوثية دفعت بعدد من عناصرها للسيطرة على تلة قرب خطوط التماس جنوب شرق مدينة الدريهمي.
وأشار البيان إلى أن عناصر المليشيات الذين حاولوا التسلل إلى التلة لقوا مصرعهم بنيران قوات العمالقة ولا تزال جثثهم في نفس الموقع.
وصعدت المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية من أعمالها العدائية وعملياتها الإرهابية في أكثر من محافظة يمنية، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة يقوض العملية السياسية الهادفة لإحلال السلام باليمن.