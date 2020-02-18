إسقاط طائرة حوثية مسيرة جنوب الحديدة باليمن

تمكنت دفاعات الجيش اليمني، الثلاثاء، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة جنوبي الحديدة اليمنية.

وأفادت مصادر بأنه تم اسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي، محافظة الحديدة، بالتزامن مع السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة باتجاه الغرب.



وأشارت الى أن مليشيا الحوثي تشن قصفا مكثفا بالدبابات والمدفعية على مناطق سكنية في الدريهمي، في خرق واضح لاتفاق السويد.



وتدور معارك متواصلة منذ فجر اليوم، في محيط مدينة الدريهمي مركز المديرية، والقوات المشتركة تسيطر على أجزاء من المدينة بإتجاه الغرب ولاتزال التعزيزات والمعارك مستمرة حتى اللحظة.

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