كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفتر: الجيش الليبي متمسك بطرد مرتزقة أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تمسك الجيش بتحرير كامل الأراضي الليبية وطرد مرتزقة أردوغان.

وأوضح بيان صدر عن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش الليبي، الثلاثاء، أن الثوابت الوطنية تنص على تأمين كافة التراب الليبي وإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراج كافة المرتزقة الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي إلى ليبيا.



جاء ذلك خلال استقبال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مكتبه بمقر قيادة الجيش بالرجمة.

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وناقش الطرفان ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، كما تحدث الطرفان عن دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي قد أكد، الجمعة، في كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي، إنه ‏لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا.

وشدد حفتر على أنه سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار بمجرد أن يقوم الجيش الليبي بطرد المرتزقة والمليشيات الإرهابية من البلاد.