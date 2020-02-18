17 مارس المقبل.. انعقاد أولى جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أراد توجيه الأنظار عن هذه الاتهامات بتوقيت يوم نشر الخطة الأمريكية مع انعقاد الكنيست لتشكيل لجنة برلمانية مختصة بالنظر في طلبه الحصانة.

ويقول محللون إسرائيليون إن نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية دعوة زعيم المعارضة بيني جانتس إلى واشنطن للقاء للمرة الأولى مع ترامب؛ بهدف إقناعه بتأخير موعد انعقاد جلسة الكنيست.

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ولكن جانتس، الذي تردد في البداية في الذهاب إلى واشنطن، انطلق إلى البيت الأبيض في الوقت الذي كان فيه زملاؤه من حزب "أزرق أبيض" يعملون على إنجاح جلسة الكنيست.

وبعد سيل من المديح الأمريكي، وجد نتنياهو نفسه أمام لحظة الحقيقة وهي أن الكنيست سيعقد جلسته.

وللمعارضة الإسرائيلية أغلبية في الكنيست من شأنها أن تقضي على أي فرصة لنتنياهو للحصول على الحصانة البرلمانية التي يأملها.