كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقصف سفينة أسلحة تركية في ميناء طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش الليبي قصفت سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر لتسليمها إلى الميليشيات المسلحة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس البحري.

وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، إن استهداف السفينة جاء بعد التأكد من حمولتها.

وأضاف العميد خالد المحجوب، أن السفينة قدمت من تركيا، في خرق واضح لاتفاقيات حظر إرسال السلاح نحو ليبيا والجهود الأممية لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد.

Advertisements

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، في وقت سابق، تعرض ميناء طرابلس لقصف، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الميناء قوله، إن مستودعاً تعرض للقصف.