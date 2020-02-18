كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل سبعة بانفجار سيارة عسكرية في جنوب شرق كولومبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول عسكري رفيع المستوى في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 11 آخرون عندما انفجرت مركبة عسكرية، أثناء سفرها على طريق سريع في جنوب شرق كولومبيا في منطقة تهريب مخدرات رئيسية تتنافس فيها الجماعات المسلحة غير الشرعية من أجل السيطرة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ووقع الانفجار، الذي يتم التحقيق فيه من قبل السلطات، في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي في منطقة ريفية بمقاطعة كاوكا في كولومبيا، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة بوجوتا.

وقال الجنرال جورج إيزاكس هويوس قائد الفرقة الثالثة بالجيش الكولومبي للصحفيين، هذا ليس هجومًا عشوائيًا، حيث كانت هذه مركبة عسكرية تتحرك من باستو نحو كالي.

وأضاف اللواء، أن الذين لقوا حتفهم ألقيت من السيارة عندما انفجرت، حيث إن الانفجار أصاب سيارتين أخريين وأجبرهما على الخروج، مما أسفر عن إصابة من بداخله.

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وتنافست المنطقة التي وقع فيها الانفجار من قبل مقاتلي جيش التحرير الوطني (ELN)، المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) - الذين عادوا إلى السلاح مشيرين إلى انهيار اتفاق السلام لعام 2016 - والجماعات الإجرامية المرتبطة بالمخدرات الاتجار، وفقا لمصادر أمنية.

كما تزايدت زراعة أوراق الكوكا وإنتاج وقود الكوكايين في الدولة الأندية، التي خلفت أكثر من 50 عامًا 260 ألف قتيل وتشريد الملايين، وفقًا للحكومة.

ووقع الانفجار إثر تصاعد الهجمات التي شنتها قوات الأمن الوطني في مناطق مختلفة من البلاد، حيث أشعل المتمردون النار في السيارات وسدوا الطرق وهددوا المواطنين وهاجموا دوريات الجيش.