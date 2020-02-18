جماهير الجيش “غاضبة” من تصريح اللاعب الشخصي بسبب “تهمة القتل”

هاجر لصفر – صحافية متدربة

عبرت جماهير فريق الجيش الملكي عن غضبها العارم، واستيائها الكبير من تصريح عبد الواحد الشخصي، اللاعب السابق للفريق والحالي للمغرب التطواني، عقب المباراة التي جمعت الفريقين لحساب فعاليات الجولة 16 من الدوري المغربي، والتي انتهت بهدفين لواحد لصالح العساكر.

وعبر لاعب المغرب التطواني، في تصريح صحفي، عن إعجابه بالفريق التطواني والمسار، الذي يسير فيه النادي، مشيدا في السياق ذاته بدور الجماهير في المساندة.

وطالب الشخصي جماهير الجيش الملكي بالتوجه إلى الملعب من أجل مساندة الفريق، وليس من أجل قتل الناس.

وأشعل التصريح فتيل الغضب وسط الجماهير العسكرية، بعدما اعتبرته، من خلال الصفحات العسكرية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بمثابة إتهام مجاني ومجانب للصواب.