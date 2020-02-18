حادث سير مؤلمة بين أكادير وأسا الزاك يودي بحياة ممرضة شابة ومريضة

تعرضت ممرضة حديثة التخرج، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء أدائها لواجبها المهني، لحادث سير مميت، أودى بحياتها، وحياة المريضة، التي كانت ترافقها.
ونقلت مصادر محلية أن الممرضة، رضوى لعلو، المتخصصة في التخدير والإنعاش، التي لم يمر على تخرجها سوى تسعة أشهر، كانت ترافق إحدى المريضات على متن سيارة للإسعاف من المستشفى الإقليمي أسا الزاك نحو مستشفى الحسن الثاني في أكادير، قبل أن تتعرض لحادث سير خطير، في منطقة بيوكرا.
ونعت أوساط الأطباء، والممرضين الممرضة لعلو، التي لقبوها بـ”شهيدة الواجب”، معددين مناقبها، مشددين على ضرورة توفير المعدات الطبية اللازمة في كل المناطق، حتى لا يضطر المرضى، والأطر الطبية إلى التنقل بين المدن، بحثا عن فرصة للعلاج.
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