تمساني يقود مبارة الرجاء الرياضي ورجاء بني ملال

سعد فاروق – صحافي متدرب يستضيف فريق رجاء بني ملال، في مباراة المتناقضات، فريق الرجاء البيضاوي بعد غد الخميس فوق أرضية ملعب واد زام بداية من الساعة الخامسة. وعينت اللجنة المركزية للتحكيم الحكم هشام التمسماني لقيادة المباراة، التي ستجمع بين الرجاء الرياضي ونظيره رجاء بني ملال، لحساب الجولة 16 من “البطولة الإحترافية”. ويساعد الحكم اتمسماني في قيادة المواجهة كل من الميموني جمال ودحان أمين، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع لزين العلوي منصف، في وقت تم فيه تعيين الحكم ياسين بوسليم كمسؤول عن تقنية الفيديو، بمساعدة الحكم قوبا ياسي.

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