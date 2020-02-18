مصر: 710 أشخاص تعرضوا لاختفاء قسري عام 2019 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّض 710 أشخاص على الأقل في مصر، لاختفاء قسري خلال العام 2019، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، بحسب ما قالت منظمة العفو الدولية "آمنستي"، اليوم الثلاثاء، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، والذي نشرته في موقعها الإلكتروني.

وأكدت آمنستي "تعرُّض 710 أشخاص على الأقل للاختفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز"، مشيرة إلى أن قوات الأمن في مصر ألقت القبض "تعسفيا" على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب "تعبيرهم السلمي عن آرائهم".

وأضافت المنظمة: "واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

Advertisements

ولفتت إلى "تزايد استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز"، إضافة إلى "الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر"، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة "عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة".

وتقول القاهرة إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.