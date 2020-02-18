نيمار بعيد عن تمديد عقده مع سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لا زال بعيدا عن تجديد عقده مع فريقه.
وكان نيمار حريصًا على مغادرة باريس سان جيرمان الصيف الماضي والعودة إلى برشلونة، إلا أن القيمة المالية الكبيرة التي طلبها ناديه، عطلت الصفقة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن سان جيرمان لم يبدأ بعد مفاوضاته من أجل تمديد عقد نيمار.
وأشارت إلى أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لم يطلب بعد الاجتماع مع ممثلي نيمار، من أجل حتى مفاتحتهم في التجديد، ما يوحي بأن النادي الفرنسي لا يفكر في هذا الأمر، على الأقل خلال الفترة الحالية.
وكان إيريك أبيدال، المدير الرياضي لبرشلونة، صرح في وقتٍ سابق بأن ناديه سيكرر محاولاته في الصيف لاستعادة نيمار.
جدير بالذكر أن عقد نيمار مع سان جيرمان يمتد لموسمين مقبلين.
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