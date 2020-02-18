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شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولي يؤكد وجود خرق دائم لقرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إستمرار خرق قرار مجلس الأمن حول حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف سلامة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "الوضع في الميدان هش، وغالباً ما يتم انتهاك وقف إطلاق النار، ومؤتمر برلين كان مهماً في مسار طويل"، مشيرا إلى أن مراقبة تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا تتطلب جهودا دولية كبيرة ومساعدة كل الدول المجاورة.
وكشف عن أن أهم الصعوبات التي تواجههم واضحة وأهمها الخروقات المستمرة، حيث نوه إلى رصد أكثر من 150 خرقا لقرارات مجلس الأمن منذ 12 يناير/ كانون ثاني الماضي.
وأكد المبعوث الأممي أن مقررات مؤتمر برلين بشأن ليبيا جرى اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي، وأن الليبيين يطمحون لإنهاء المأساة التي يعيشونها يوميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اختتمت 10 دول بقيادة ألمانيا أعمال مؤتمر برلين للسلام، بالتوافق على احترام قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار ونزع سلاح المليشيات المسلحة.
واتفقت الدول الكبرى والمعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين للسلام على 3 مسارات عسكرية واقتصادية وسياسية لحل الأزمة.
ويتضمن المسار العسكري تشكيل لجنة من 5 ضباط نظاميين من الجيش الليبي و5 آخرين من قوات حكومة الوفاق بطرابلس، لتشرف على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب.
وبدأت اللجنة في عقد اجتماعاتها في جنيف في وقت سابق، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي، ما اضطر البعثة إلى عقد لقاءات أخرى لمدة يومين تبدأ اليوم الثلاثاء.
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