اليمن.. المشتركة تكسر هجوما حوثيا في الدريهمي جنوب الحديدة 

الثلاثاء 18 فبراير 2020

تمكنت القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.



وقالت مصادر ميدانية، إن القوات تصدت لهجوم المليشيات في مدينة الدريهمي بكل بسالة وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وأضافت المصادر، أن خسائر المليشيات كانت فادحة حيث سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها من العناصر المهاجمة المخترقة للهدنة الأممية كما تم تدمير واغتنام أسلحة من عتاد المليشيات.

وتواصل مليشيات الحوثي تلقي الخسائر الفادحة جراء الهجمات التي تشنها وتخترق من خلالها الهدنة الأممية لكن دون أن تحقق أي تقدم أمام صلابة وصمود أبطال القوات المشتركة.