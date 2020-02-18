شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ألوية العمالقة تعين نائب جديد لقواتها.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 عينت قيادة ألوية العمالقة في الساحل الغربي بقيادة العميد علي سالم الحسني العميد حمدي شكري الصبيحي نائباً لقائد ألوية العمالقة.

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