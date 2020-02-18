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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. سلوى المطيري تقدم للسفارة الصينية بالكويت علاج فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
نشرت الناشطة الكويتية المثيرة للجدل، سلوى المطيري، مقطع فيديو لها وهي في طريقها إلى مقر السفارة الصينية في الكويت، وفي يدها مجموعة من الأوراق .
وقالت أن هذه الأوراق تتضمن علاج فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستسلمها للمسؤولين في السفارة.
وأثار تصرف سلوى المطيري رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا مقطع الفيديو بسخرية شديدة منتقدين أفعال المطيري التي من شأنها إثارة الجدل دائما.
وجاء فيديو المطيري، عقب مطالبتها بوضع مبلغ ثلاثة مليار دولار في حسابها البنكي حتى تقدم العلاج الخاص بالمرض والذي توصلت إليه بنفسها، وذلك عقب إعلان الفنان العالمي الشهير جاكي شان، عن جائزة مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يستطيع إيجاد علاج لفيروس كورونا.
وسخرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري حينها من الفنان العالمي جاكي شان؛ بسبب إعلانه عن مكافأة مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يجد علاجا لفيروس كورونا، معربة عن دهشتها من قيمة المبلغ الذي وصفته بالتافه والرمزي.
وتعد الكويتية سلوى المطيري من الشخصيات المثيرة للجدل بشكل كبير، بسبب تصرفاتها وتصريحاتها الجريئة والغريبة، وشكلت ظاهرة في إحدى الفترات، حيث تأثر بها عدد من الأشخاص ووصفها البعض بـ "مريم نور" الكويتية، فيما تناولت شخصيتها إحدى حلقات مسلسل "واي فاي" بموسمه الثاني، وتحديدا الحلقة الـ 28؛ إذ قدمت الفنانة ريماس منصور شخصية "بلوى المصيري".
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@annrosaofficial #سلوى_المطيري في سفارة الصين بالكويت لتقديم كتاب لعلاج الكورونا .. طلع الموضوع جد على بالي تستهبل 🤔 . . . . #حليمه_بولند نزلت مشداتها الخاصة😍👇 @annrosaofficial @annrosaofficial . . الكبسولة الوردية بديل التكميم والبالون اخسري 12 كيلو مرخص من الصحه😍 @carenmore @carenmore.View this post on Instagram
@annrosaofficial #سلوى_المطيري في سفارة الصين بالكويت لتقديم كتاب لعلاج الكورونا .. طلع الموضوع جد على بالي تستهبل 🤔 . . . . #حليمه_بولند نزلت مشداتها الخاصة😍👇 @annrosaofficial @annrosaofficial . . الكبسولة الوردية بديل التكميم والبالون اخسري 12 كيلو مرخص من الصحه😍 @carenmore @carenmore.
A post shared by دكتورة مشاهير اشهر وحدة???????????? (@dr_mshaher) on Feb 17, 2020 at 12:23pm PST
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