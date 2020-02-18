- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصرع وجرح عناصر حوثية حاولت التسلل في بيت الفقيه جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح اخرون، الساعات الماضية، اثر محاولة تسلل في مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن بقايا جيوب المليشيات التابعة لإيران حاولت التسلل من بين مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية بعد تلقيها تعزيزات على مدى اسبوع ولكن دون جدوى.
وأكد المصدر أن المحاولة انتهت كسابقتها بالفشل الذريع وخسائر فادحة في صفوفها فيما ارتقى شهيدين من القوات المشتركة.
ولفت المصدر أن تحركات المليشيات كانت مرصودة لحظة بلحظة منذ وصول التعزيزات وبدء الإنتشار بين مزارع النخيل الامر الذي جعلها مجرد محاولة انتحارية تفتقر لعنصر المباغته.
يشار الى أن المليشيات التابعة لإيران وضمن خروقاتها المتصاعدة لإتفاق ستوكهولم حاولت الأسابيع القليلة الماضية التسلل بعمليات انتحارية صوب مناطق محررة في محافظة الحديدة، انكسرت جميعها أمام يقضة وصلابة القوات المشتركة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مصرع وجرح عناصر حوثية حاولت التسلل في بيت الفقيه جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.