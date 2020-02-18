اخبار العالم

الجيش الليبي ياسر قناص من مرتزقة أردوغان

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي ياسر قناص من مرتزقة أردوغان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن أسر قناص من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال محاولة فاشلة منه لاستهداف موقع عسكري شرق العاصمة.

 

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إن الوحدات العسكرية الأمامية ألقت القبض على مرتزق سوري بمنطقة الرواجح -قرب القرة بوللي- شرقي العاصمة طرابلس.

 

وحاولت مجموعة مشتركة من المليشيات ومرتزقة تركيا القادمين من سوريا تنفيذ هجوم فاشل على تمركزات الجيش الليبي قبل أن تتمكن قواته من التصدي لهم وأسر أحد العناصر؛ حيث كان متخفيا فوق إحدى الأشجار، وفق المصدر ذاته.  

Advertisements

 

ولا تزال المليشيات ومرتزقة تركيا من الإرهابيين السوريين التركمان التابعين لحكومة فايز السراج بطرابلس مستمرة في خرق الهدنة، واستهداف المدنيين وإطلاق القذائف العشوائية؛ ما يدفع قوات الجيش الليبي للتصدي لهم.  

 

وتحظى منطقة "القرة بوللي" بأهمية استراتيجية لبعدها 4 كيلومترات فقط من ساحل البحر المتوسط؛ ما يدفع المليشيات لتعديل أوضاعها بها في ظل تقدم الجيش الليبي.

 

وتخشى المليشيات أن يقطع الجيش الليبي طريق الوصل الوحيد بين العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة؛ حيث تتمركز أكبر قوى الإرهابيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي ياسر قناص من مرتزقة أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا