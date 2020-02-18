الجيش الليبي ياسر قناص من مرتزقة أردوغان

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، عن أسر قناص من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال محاولة فاشلة منه لاستهداف موقع عسكري شرق العاصمة.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إن الوحدات العسكرية الأمامية ألقت القبض على مرتزق سوري بمنطقة الرواجح -قرب القرة بوللي- شرقي العاصمة طرابلس.

وحاولت مجموعة مشتركة من المليشيات ومرتزقة تركيا القادمين من سوريا تنفيذ هجوم فاشل على تمركزات الجيش الليبي قبل أن تتمكن قواته من التصدي لهم وأسر أحد العناصر؛ حيث كان متخفيا فوق إحدى الأشجار، وفق المصدر ذاته.

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ولا تزال المليشيات ومرتزقة تركيا من الإرهابيين السوريين التركمان التابعين لحكومة فايز السراج بطرابلس مستمرة في خرق الهدنة، واستهداف المدنيين وإطلاق القذائف العشوائية؛ ما يدفع قوات الجيش الليبي للتصدي لهم.

وتحظى منطقة "القرة بوللي" بأهمية استراتيجية لبعدها 4 كيلومترات فقط من ساحل البحر المتوسط؛ ما يدفع المليشيات لتعديل أوضاعها بها في ظل تقدم الجيش الليبي.

وتخشى المليشيات أن يقطع الجيش الليبي طريق الوصل الوحيد بين العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة؛ حيث تتمركز أكبر قوى الإرهابيين.