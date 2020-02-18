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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الإنتقالي يبحث آليات حماية الآثار والمعالم التاريخية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
بحث إجتماع عقد برئاسة أمين عام هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، وضم رئيس الدائرة الثقافية بالأمانة العامة عمرو عقيل، وقيادة الهيئة العامة للآثار، برئاسة الدكتور أحمد باطائع، رئيس الهيئة، آليات التنسيق المشترك بين الدائرة الثقافية والهيئة العامة للأثار لحماية معالم وآثار الجنوب وآثار العاصمة عدن بشكل خاص.
وخلال اللقاء، أكد الأمين العام على أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يُولي اهتماما بالغا بحماية المعالم الأثرية والتاريخية في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، موجهاً الدائرة الثقافية بالتعاون الكامل مع الهيئة العامة للآثار في هذا الجانب، بما يكفل حماية الآثار والمعالم التاريخية من الانتهاكات والتعدي.
وبعد مناقشات مستفيضة، تم الاتفاق على أُطر تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجانبين لتحقيق الأهداف الموضوعة.
حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة للآثار، الأستاذ سالم العامري، والمحامي جسار مكاوي المستشار القانوني للهيئة.
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