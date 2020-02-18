شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصر أمن عراقي في هجوم إرهابي بديالي والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن مجموعة إرهابية هاجمت اليوم اللواء العشرين التابع للجيش العراقي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، مما أدى إلى مقتل أحد عناصره، موضحًا أن القوات الأمنية باشرت عملية تفتيش بحثًاعن المجموعة الإرهابية المنفذة للعملية.
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