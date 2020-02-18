شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي: ضرب مستودع في ميناء طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

قال غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إن ميناء العاصمة طرابلس تعرض لهجوم اليوم الثلاثاء.

وكان سلامة يتحدث في الوقت الذي التقى فيه ضباط من طرفي الصراع الليبي لإجراء جولة ثانية من المحادثات في جنيف للتوصل إلى هدنة دائمة. وقال للصحفيين إن الجانبين رفضا من جديد الجلوس في قاعة واحدة.

وقال المبعوث للصحفيين "في حين أن الوضع على الأرض يظل وضعا الهدنة فيه في غاية الهشاشة... فلم يتراجع أحد حتى الآن عن مبدأ قبول الهدنة والعملية السياسية تحاول إيجاد وسيلة لتحقيق تقدم".

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وقال أيضا إنه تلقى شروطا من رجال القبائل المتحالفين مع قوات الجيش الوطني الليبي بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد.

وأضاف سلامة "أرسل لي رجال قبائل شروطهم لكن يتعين علي القول إن تلك الشروط عامة جدا ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي" في إشارة لمحادثات تقودها الأمم المتحدة لتخطي الخلافات الاقتصادية في ليبيا بين الحكومتين المتناحرتين.

وقال مصدر بالميناء إن مخزنا أصيب لكن لم يصب أي من السفن.

وكان ميناء طرابلس ظل مفتوحا لاستقبال الواردات الغذائية وغيرها منذ بدأت قوات (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة للسيطرة على المدينة في ابريل الماضي.