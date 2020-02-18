شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: المفاعل النووي غيرمسؤول عن "تسريب سيربونج" والان نبدء بالتفاصيل

أكد مسؤولون بإندونيسيا اليوم الثلاثاء ، أن التلوث النووي الذي تم رصده في منطقة سكنية بالقرب من العاصمة الإندونيسية، لم ينبعث من مفاعل نووي للأبحاث يقع بالقرب من هذه المنطقة.

وكانت وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أنها رصدت مستوى عال من النظائر المشعة المعروفة باسم"نظير السزيوم 137-"، أثناء اختبار دوري للأنشطة الإشعاعية داخل مجمع سكني في بلدة سيربونج، التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن جاكارتا من جهة الغرب.

وقال بامبانج بروديونجرو وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية إن "التلوث لم ينتج عن المفاعل النووي".

وأضاف إن " وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية والشرطة تجريان تحريات عن سبب وجود مواد إشعاعية هناك، وهذا أمر غير عادي لأنها ليست مكانا لدفن المخلفات النووية".