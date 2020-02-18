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الأونروا: نحتاج 141.5 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين في سوريا

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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنّها تحتاج إلى 141.5 مليون دولار أمريكي لتزويد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالمساعدة النقديّة لتلبية الاحتياجات الأساسية خلال عام.

وطالبت (الأونروا) في بيان لها اليوم، الدول المانحة بتلبية احتياجات الوكالة من أجل استمرار تقديم المعونات لـ438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تأثروا بالنزاع.

وأشارت (الأونروا) إلى أنّ 91 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يكابدون الفقر المطلق (أقل من دولارين في اليوم)، في حين حددت 126 ألف لاجئ كضعفاء للغاية، وفق تقرير النداء الطارئ للعام 2020 الصادر عن الوكالة.

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