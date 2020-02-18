شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: نحتاج 141.5 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت (الأونروا) في بيان لها اليوم، الدول المانحة بتلبية احتياجات الوكالة من أجل استمرار تقديم المعونات لـ438 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا تأثروا بالنزاع.
وأشارت (الأونروا) إلى أنّ 91 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، يكابدون الفقر المطلق (أقل من دولارين في اليوم)، في حين حددت 126 ألف لاجئ كضعفاء للغاية، وفق تقرير النداء الطارئ للعام 2020 الصادر عن الوكالة.
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