العثور على جثة رجل قضى طعناً شرقي بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية عثرت، اليوم، على حثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى المبازل ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين بمنطقة البطن".

