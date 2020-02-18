المنافذ تعلن إعادة خمس إرساليات الى إيران

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إعادة خمس إرساليات الى الجانب الإيراني لعدم وجود شهادة فحص في منفذ مندلي. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إعادة إرساليات مادة السيراميك بواقع خمس شاحنات الى الجانب الإيراني لعدم توفر الفحص الخاص للبضاعة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منفذ مندلي الحدودي".



وأضافت أنه "تمت عملية الإعادة وفق لجنة شكلت لهذا الغرض من مكتب الأمن الوطني وممثل الاستخبارات وكذلك من مركز الكمرك وشرطة الكمارك، فضلاً عن ممثل هيأة المنافذ الحدودية".

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