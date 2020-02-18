أشرف غني يفوز بولاية ثانية لرئاسة أفغانستان

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة في أفغانستان، الثلاثاء، فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بالانتخابات الرئاسية المؤجل إعلان نتائجها منذ العام الماضي، بنسبة 50.64 بالمئة من الأصوات.
وذكر تلفزيون "طلوع" الأفغاني، أن "النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة أظهرت فوز الرئيس أشرف غني بالانتخابات الرئاسية"، موضحاً أن "غني حصل على 50.64 بالمئة من الأصوات".
وأجريت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 28 أيلول، وتنافس فيها 13 مرشحاً، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان في 28 أيلول، وتنافس فيها 13 مرشحاً، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة (رئيس الوزراء) عبد الله عبد الله.
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