تفشي كورونا يدفع الذهب للصعود

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.4% إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير عند 1587.40 دولار.

وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1590دولاراً.



وقالت مارغريت يانغ يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس" أسواق آسيا والمحيط الهادي فتحت على تراجع واسع النطاق. المستثمرون يساروهم حاليا قلق بالغ حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلا عن تأثيره على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي".

وخفضت أبل توقعات إيرادات الربع الأول من العام بفعل التعطيلات الصينية الناجمة عن الفيروس وتقلص الطلب من السوق الصينية، مما أفضى بحسب مارغريت إلى عزوف عن المخاطرة.