'الجيش الليبي' يعلن تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة في ميناء طرابلس

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، إنه "تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس".

وقال شهود عيان بوابة "الوسط" الليبية إن قذائف سقطت على ميناء طرابلس الرئيسي منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.



وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس في تصريح هاتفي إلى "بوابة الوسط" إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف.