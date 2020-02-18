فلسطين تطالب 5 دول و6 شركات بوقف العمل بالمستوطنات

طالبت فلسطين، الثلاثاء، 5 دول و6 شركات بوقف العمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة بعد نشر الأمم المتحدة قائمة سوداء بأسماء المتورطين فيها.

الطلب الفلسطيني جاء في لقاءات منفصلة عقدها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات مع القنصل البريطاني العام فيليب هال، والقنصل الفرنسي العام رينيه توركواز، وممثل هولندا لدى فلسطين كيس فان بار.

كما بعث عريقات رسائل لوزراء خارجية لوكسمبرج وتايلاند بهذا الخصوص، إضافة إلى رسائل لـ6 شركات أمريكية.

وقال عريقات في تصريح لـ"العين الإخبارية" إنه "سلم ممثلي بريطانيا وفرنسا وهولندا رسائل خطية لوزراء خارجيتهم، تدعوهم للعمل لسحب شركاتهم العاملة في المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية".





وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشرت مؤخرا قائمة بأسماء 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

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وتضمنت القائمة أسماء 94 شركة إسرائيلية و6 شركات أمريكية إضافة إلى شركات من فرنسا وبريطانيا وهولندا ولوكسمبورج وتايلاند.

واعتبر عريقات في رسائله أن "عمل هذه الشركات في المستوطنات الإسرائيلية انتهاك فاضح للقانون الدولي بالعمل في دولة فلسطين المحتلة".

وطالب عريقات هذه الدول والشركات بـ"وقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، والالتزام بها".

وأشار إلى أن "العالم أجمع رفض ما يسمى بصفقة القرن لتشريع الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض".

وأضاف عريقات أن "الشركات التي لن تنسحب من العمل في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية".

وأكد عريقات على "وجوب الإسراع بعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ولفت إلى أنه يجب أن يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويجسد استقلال فلسطين على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وحل كل قضايا الوضع النهائي كافة استنادًا للقرارات الدولية ذات العلاقة".