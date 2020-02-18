رسميا.. أشرف غني رئيسا لأفغانستان لولاية جديدة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، الثلاثاء، فوز أشرف غني بولاية جديدة لرئاسة البلاد.

ووفق وكالة "رويترز" أظهرت نتائج أولية الأحد الماضي فوز غني بـ50,64% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول، فيما حصل منافسه عبدالله عبدالله على 39,52 %.

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وتوجه الناخبون في 28 سبتمبر/أيلول الماضي إلى صناديق الاقتراع، لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تعاني من الصراعات وأعمال العنف خلال العقدين الماضيين.

وخاض 18 مرشحا الانتخابات فيما انحصرت المنافسة بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاما)، ورئيس الحكومة عبدالله عبدالله (58 عاما)، وحنيف أتمارا (50 عاما) مستشار الأمن القومي السابق.

وكان من بين المرشحين أيضا أحمد والي مسعود دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار رئيس ما يسمى "الحزب الإسلامي".

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين، حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي، ثم في يوليو/تموز الماضي التي تعد رابع انتخابات رئاسية عقب سقوط حكومة طالبان عام 2001. .

